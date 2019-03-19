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Возвращается к нормальной жизни: появилось свежее видео с найденной в Москве девочкой-маугли

12:46 19 марта 2019   495
Маугли
Инф. «ФАКТОВ»

В России показали видео о том, как в Детской городской клинической больнице имени З.А. Башляевой в Северном Тушине найденная в захламленной квартире девочка-маугли играет с персоналом больницы.

На кадрах видно, что маленькая пациентка в хорошем настроении. С ней активно занимается персонал больницы.

На шее девочки заметны следы зелёнки — ей обработали место удаления вросшего в кожу предмета. По данным российских СМИ, ребёнок уже начал говорить некоторые слова — например, «огурец» и «сок». Также сообщается, что девочку хочет забрать родная тётя.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в одной из многоэтажек Москвы в заваленной мусором квартире спасатели обнаружили девочку-«маугли». Пятилетний ребенок был оставлен один в квартире без воды и еды. За помощью обратились соседи, услышав плач и крики.

18 марта стало известно, что в другой московской захламленной квартире умер мальчик-маугли. Ему было всего 7 лет, он страдал аутизмом и скончался в квартире, из которой не выходил почти никогда.

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