Катастрофическое наводнение и оползни в Африке, счет жертв идет на сотни (фото)

Мир

Во вторник, 19 марта, президент Мозамбика Филипе Ньюси заявил, что число погибших в результате тропического циклона «Идаи» в стране может достичь тысячи человек. Пока, по официальным данным, жертвами стихийного бедствия стали 84 человека. Однако, по словам Ньюси, последствия циклона катастрофические. Он побывал в Бейре, городе, который особенно пострадал. Видел десятки трупов. Многие дома разрушены.

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца подтверждает слова президента Мозамбика. Организация назвала последствия «масштабными и ужасающими».

«Идаи» обрушился на юг Африки еще в четверг, 14 марта. Главный удар принял на себя Мозамбик. Циклон пошел дальше и достиг Зимбабве и Малави. По официальным данным, в этих трех странах погибли меньше чем за неделю не менее 220 человек. Но это весьма приблизительные данные. Из-за наводнений и оползней, которые принес с собой «Идаи», добраться во многие районы пока не представляется возможным. Например, в ту же Бейру первые спасатели прибыли только 17 марта. 90 процентов зданий в городе с населением не менее 500 тысяч человек разрушены или затоплены. Выживших пришлось снимать с деревьев. Люди просидели на них трое суток.

Число пострадавших идет на тысячи. Нет света, отсутствует телефонная связь, включая мобильную, ощущается резкая нехватка питьевой воды и продуктов.

Ситуация вряд ли улучшится в ближайшее время. Синоптики предупреждают об увеличении количества осадков в Мозамбике и Малави.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о внезапном паводке и оползнях в Индонезии. Там погибли не менее 50 человек.

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