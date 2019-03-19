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Звезды украинских талант-шоу в «Давай танцуй» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные

В украинский прокат вышли шесть новых фильмов, в том числе первый отечественный танцевальный экшн «Давай танцуй», нацеленный на молодежную аудиторию. Две новинки адресованы детям — американский мультфильм «Чудо-парк» и немецкая сказка «Тим Талер, или Проданный смех». Поклонники Николь Кидман смогут увидеть актрису в криминальной драме «Время возмездия». Французская кинозвезда Изабель Юппер снялась в психологическом триллере «В объятиях лжи». Любителей комедийных боевиков может заинтересовать фильм «Добро пожаловать в Акапулько» с Уильямом Болдуином и Анной Лаевской.

«Давай танцуй»

(Украина, «Ай Ем Сінема», танцевальный экшн)

Идея снять первый полнометражный украинский танцевальный экшн появилась еще в 2006 году. Тогда в моде были американские фильмы этого молодежного жанра, например «Шаг вперед». Они появились на волне повального увлечения телевизионными танцевальными конкурсами наподобие «Танцуют все». Был написан сценарий, и даже начался кастинг, но в 2008 году проект застопорился.

Работа над ним возобновилась только в 2015 году. Режиссерами картины стал дебютанты Александр Березань и Никита Булгаков. Продюсировать фильм вызвался Сергей Розвадовский. Он и Березань полностью переделали сценарий, учтя реалии нынешнего времени. В результате получилась история донбасского парня, который отправляется в Киев на танцевальный конкурс. И ему нужна только победа…

Главные роли исполнили участники украинских талант-шоу. Саундтрек к фильму включает в себя песни в исполнении Димы Монатика, ROZHDEN, The Hardkiss, Open Kids, Mountain Breeze, «Сальто Назад». Премьера картины неоднократно переносилась. В этот раз выход в прокат гарантирован.

«Чудо-парк»

(0+, США — Испания, Paramount Pictures, анимационный фильм для семейного просмотра, бюджет — 100 миллионов долларов)

Мультфильм рассказывает о девочке, чьи родители управляют чудесным парком развлечений вместе со сказочными животными. Но однажды мама девочки тяжело заболела, и с этого момента все в Чудо-парке идет не так. Героине мультфильма предстоит пройти через множество испытаний, но ей помогут ее друзья…

В США «Чудо-парк» вышел в прокат 15 марта и собрал пока 20,3 миллиона долларов. Критики поставили мультфильмы средние оценки. Тем не менее Paramount Pictures уже заявила о том, что снимет по мотивам «Чудо-парка» анимационный телесериал. Также в продаже уже появилась игра для мобильных устройств.

«Тим Талер, или Проданный смех»

(6+, Германия, Constantin Film, приключения, комедия)

Фильм является экранизацией известной повести немецкого писателя Джеймса Крюса. Подросток Тим Талер одарен волшебным и неповторимым смехом, заражающим окружающих позитивными эмоциями. Однажды мальчик знакомится с загадочным бароном, который предлагает ему сделку. Тим продает ему свой смех, а взамен становится самым везучим и удачливым человеком в мире.

Снял картину известный немецкий режиссер Андреас Дрезен («На 9 небе»). Главную роль исполнил юный актер Арвед Фризе, который снимался в нескольких детских сериалах, а также комедии «Нянька».

Книга Крюса была популярна не только в Германии, но и в СССР. В 1981 году был снят советский музыкальный телефильм «Проданный смех», музыку к которому написал Максим Дунаевский. В фильме сыграли известные актеры Павел Кадочников, Борислав Брондуков, Наталья Гундарева, Екатерина Васильева и другие.

«Добро пожаловать в Акапулько»

(12+, Мексика — США — Болгария, Open Frames, комедийный боевик)

Главный герой фильма — дизайнер и разработчик видеоигр. Со своим новым и лучшим проектом парень отправляется в Нью-Йорк на важный конкурс, победа в котором может спасти его карьеру. Неожиданная встреча в аэропорту со старым приятелем заканчивается тем, что герой оказывается не в Нью-Йорке, а в Акапулько, где его почему-то преследует целая шайка местных головорезов…

Фильм снял мексиканский актер и режиссер Гильермо Иван. Актерский состав получился весьма разношерстный. Держится все на постаревшем Уильяме Болдуине («Обратная тяга», «Щепка») и любимце Квентина Тарантино Майкле Мэдсене («Бешеные псы»). Компанию им составила уроженка Киева Анна Лаевская, дочь популярных советских актеров Сергея Лаевского и Инны Расцветаевой.

«В объятиях лжи»

(16+, Ирландия — США, Focus Features, психологический триллер)

Картину снял известный ирландский режиссер Нил Джордан («Мона Лиза», «Интервью с вампиром»). Премьера состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Торонто в сентябре 2018 года.

Переехав на Манхэттен, героиня фильма знакомится с очаровательной женщиной, которая недавно овдовела. Они становятся близкими подругами. Однако, спустя некоторое время девушка начинает подозревать вдову во лжи…

Главные роли в картине исполнили американская актриса Хлоя Грейс Морец («Пипец») и звезда мирового кинематографа, французская актриса Изабель Юппер («Ева»). В США фильм появился в прокате 1 марта и собрал пока 11 миллионов долларов.

«Время возмездия»

(16+, США, Annapurna Pictures, криминальная драма, триллер, бюджет — 9 миллионов долларов)

В начале своей карьеры в ФБР героиня фильма внедрилась в опасную банду, но операция провалилась. Лидер банды исчез. Женщина продолжила службу, стараясь забыть о своей неудаче. Однако спустя много лет преступник появился снова и связался с ней. У сотрудницы ФБР появился шанс свершить правосудие…

Картину сняла Карин Кусама, независимый американский кинорежиссер, известная по фильмам «Эон Флакс» и «Тело Дженнифер». Главную роль исполнила звезда Голливуда, лауреат премии «Оскар» Николь Кидман. Фильм демонстрировался на нескольких международных кинофестивалях в 2018 году. В американский прокат вышел в конце декабря ограниченным числом копий. Сборы оказались весьма скромными — 2,2 миллиона долларов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильмах, которые вышли в украинский прокат на прошлой неделе.

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