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Бастрыкину придумали нелепое оправдание за использвание лупы для работы с ноутбуком
В Следственном комитете РФ, чей глава Александр Бастрыкин насмешил сеть рассматриванием ноутбука через лупу, придумали объяснение породившей массу мемов фотографии.
Как сообщает «Медуза», в Следкоме изданию News.ru заявили, в частности, следующее: «…В некоторых случаях использование программных средств обработки изображений, в том числе цифровое увеличение, не дает такого эффекта, как оптическое увеличение с использованием, например, лупы. Увеличенные пиксели могут значительно исказить восприятие информации». Журналисты уточняют, что это сообщение не публиковалось на сайте СК, но официальный Twitter ведомства ретвитнул пост News.ru.
«Председатель СК России на проводимых приемах граждан всегда внимательно относится к деталям, которые могут иметь принципиальное значение для установления истины по уголовному делу», — заявили в Следкоме. Однако у интернет-пользователей появились свои версии происходящего:
«Когда пытаются рассмотреть экстремизм в твоих мемах».
«Бастрыкин рассматривает количество оправдательных приговоров в России».
«…ищет оскорбление чувств верующих в твоих мемасах».
«…ищет коррупцию в России».
«…ищет твои конституционные права».
«…изучает цифрофизацию своего ведомства».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Александр Бастрыкин озвучил дикую версию участия бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в первой российско-чеченской войне, когда тот был 19-летним студентом и не выезжал из родных Черновцов.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».