Владимиру Кличко удвоили гонорар за возможное возвращение на ринг

Спорт

Стриминговая платформа DAZN увеличила возможный гонорар украинца Владимира Кличко в случае его согласия возобновить спортивную карьеру. Как сообщает сайт Sport Arena, изначально Кличко-младшему была предложена сумма 40 миллионов долларов, но затем она была увеличена вдвое — до 80-ти. Окончательное решение от украинца ожидают услышать до конца марта.

Напомню, что, по условиям контракта, Владимир должен провести три боя. Первый из них (предварительно планировалось, что он состоится 25 мая или 1 июня) — против боксера, входящего в топ-10 мирового рейтинга. В случае, если им окажется британец, поединок может пройти в Лондоне, в ином — состоится в Германии. А вот во втором и третьем боях, которые точно пройдут в столице Англии на «Уэмбли», соперниками Кличко-младшего станут Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри.

Кроме обязательного гонорара, также Владимиру будет отчисляться процент от доходов за телеправа за второй и третий поединки. В случае победы во всех трех, украинцу будет предложено стать амбассадором DAZN.

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