- 14:57 В Украине участились махинации с банковскими карточками: как не стать жертвой мошенников
- 14:56 Россиянам уже не до Крыма: появилось показательное видео
- 14:49 Закон о запрете критики власти в России высмеяли меткой карикатурой
- 14:48 Потап и Настя Каменских снова вместе: звездная пара подогрела слухи о романе
- 14:31 Монетизация субсидий: Рева рассказал о проблемах с выплатами
- 14:29 Члены «Правого сектора» занимались разбоем и вымогательством под видом «народной борьбы с преступностью»
- 14:26 В Мариуполе зверски избили школьника: детали происшествия
- 14:17 Оперся на москитную сетку: в Николаеве трехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки
- 14:10 В Украине начали действовать новые правила авиаперевозок: что важно знать
- 14:10 Как правильно поститься: Ульяна Супрун дала советы
Абрамович продает «Челси» — назван потенциальный покупатель (фото)
Российский миллиардер Роман Абрамович решил продать лондонский «Челси», владельцем которого он является с 2003 года. Купленный 16 лет назад клуб за 140 миллионов фунтов стерлингов (на тот момент 163 миллиона евро) бизнесмен готов передать в другие руки за сумму в 18 раз больше — 2,5 миллиарда в британской валюте (по нынешнему курсу — 2,92 миллиарда евро).
Как сообщает издание The Times, на «Челси» уже нашелся покупатель — 66-летний британский бизнесмен Джим Рэтклифф, состояние которого в 21 миллиард фунтов стерлингов (порядка 24,5 миллиардов евро) позволяет ему возглавлять список богатейших людей Великобритании и занимать 110-е место в списке Forbes. Примечательно, что буквально на днях было объявлено, что Рэтклифф приобрел команду по велоспорту Team Sky, и этим свои спортивные «амбиции», видимо, ограничивать не будет.
* 66-летний Джим Рэтклифф
Одной из главных причин, по которым сделка может не состояться, называется реконструкция стадиона «аристократов», которая может вылиться в кругленькую сумму для потенциального покупателя.
Добавлю, что за 16 лет, с 2003-го по 2019-й, с Абрамовичем во главе «Челси» по пять раз становился чемпионом Англии и выигрывал Кубок страны, по три раза выигрывал Кубок Лиги и Суперкубок Англии, а также по одному разу — Лигу чемпионов и Лигу Европы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Челси» подал в УЕФА жалобу на «Динамо».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...