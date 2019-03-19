Абрамович продает «Челси» — назван потенциальный покупатель (фото)

Спорт

Российский миллиардер Роман Абрамович решил продать лондонский «Челси», владельцем которого он является с 2003 года. Купленный 16 лет назад клуб за 140 миллионов фунтов стерлингов (на тот момент 163 миллиона евро) бизнесмен готов передать в другие руки за сумму в 18 раз больше — 2,5 миллиарда в британской валюте (по нынешнему курсу — 2,92 миллиарда евро).

Как сообщает издание The Times, на «Челси» уже нашелся покупатель — 66-летний британский бизнесмен Джим Рэтклифф, состояние которого в 21 миллиард фунтов стерлингов (порядка 24,5 миллиардов евро) позволяет ему возглавлять список богатейших людей Великобритании и занимать 110-е место в списке Forbes. Примечательно, что буквально на днях было объявлено, что Рэтклифф приобрел команду по велоспорту Team Sky, и этим свои спортивные «амбиции», видимо, ограничивать не будет.

* 66-летний Джим Рэтклифф

Одной из главных причин, по которым сделка может не состояться, называется реконструкция стадиона «аристократов», которая может вылиться в кругленькую сумму для потенциального покупателя.

Добавлю, что за 16 лет, с 2003-го по 2019-й, с Абрамовичем во главе «Челси» по пять раз становился чемпионом Англии и выигрывал Кубок страны, по три раза выигрывал Кубок Лиги и Суперкубок Англии, а также по одному разу — Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Челси» подал в УЕФА жалобу на «Динамо».

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