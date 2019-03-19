Общество

В Украине начали действовать новые правила авиаперевозок: что важно знать

С 5 марта в Украине изменились правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа в самолетах. Об этом говорится в приказе Государственной авиационной службы.

Напомним, на днях украинская авиакомпания МАУ ввела новшество для пассажиров чартерных рейсов, вылетающих из Борисполя.

Согласно документу Госавиаслужбы, теперь не будет обязательной бесплатной нормы багажа. Ранее авиакомпании должны были перевозить бесплатно не менее 15 кг багажа по весовой концепции или не менее 23 кг по штучной концепции.

Правила 2019 года также узаконили плату за регистрацию на рейс в аэропорту, которую ранее взимали некоторые авиаперевозчики.

Отмечается, что в Украине изменили время окончания регистрации — теперь 45 минут до вылета вместо 40 и посадки в самолет — 15 минут вместо 10.

Пассажиры украинских авиакомпаний также теперь не смогут рассчитывать на бесплатные напитки на борту. По запросу им должны будут предоставить только воду.

Госавиаслужба добавила первый класс обслуживания и отказалась от минимальной нормы расстояния между сидениями — теперь его будут определять авиакомпании самостоятельно.

Как сообщали «ФАКТЫ», «Международные авиалинии Украины» с 15 января этого года ввели новые правила провоза ручного багажа. А авиакомпании Wizz Air и Ryanair поплатились за ужесточения правил перевоза багажа. Антимонопольный орган Евросоюза оштрафовал их на 1 млн евро и 3 млн евро соответственно

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