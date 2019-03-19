Монетизация субсидий: Рева рассказал о проблемах с выплатами

Деньги

В рамках монетизации субсидий и выдачи субсидиантам государственной помощи в виде наличных денег был зафиксирован ряд технических проблем. Речь идет о нехватке персональных данных некоторых граждан, получающих субсидии через «Ощадбанк», а также о тех, кто не был идентифицирован Пенсионным фондом как пенсионер.

Как сообщает «Сегодня», об этом во время селекторного совещания заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева. «Некоторые лица, которые получают пенсию, не были идентифицированы Пенсионным фондом в феврале как пенсионеры, а потому были включены в реестр на выплату средств через Ощадбанк. В марте технический недочет был устранен», — пояснил министр.

Также, по его словам, есть некоторые проблемы с выплатами через «Ощадбанк» — в финансовом учреждении зафиксирована нехватка персональных данных некоторых граждан. Но, по словам Андрея Ревы, неполадки в системе устраняются. Министр также сообщил, что окончательные итоги монетизации подведут после 25 марта, когда закончатся выплаты наличных субсидий пенсионерам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинцы, пользующиеся субсидией и имеющие переплату по коммунальным услугам, могут платить меньше на сумму неиспользованной субсидии.

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