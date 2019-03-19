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Нож в печень: одессит получил тяжелое ранение после просьбы не ругаться при ребенке
Инцидент произошел в Одессе, на Десантном бульваре в Суворовском районе города. 24-летний молодой человек услышал, что между его знакомым и неизвестным возникла ссора прямо на улице. В частности, злоумышленник нецензурно высказался в присутствии малолетнего ребенка, на что знакомый сделал замечание. Увидев, что конфликт не утихает, молодой человек решил помочь мужчинам прийти к согласию. Как только подошел, неизвестный достал нож и ударил его в живот. После этого сразу же скрылся.
Пострадавший госпитализирован с серьезными проникающими ранениями желудка и печени, его состояние оценивается медиками как тяжелое.
Между тем правоохранители уже заржали злоумышленника.
«Объяснять свои действия ранее судимый 36-летний мужчина отказался, — сообщили в полиции. — Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 („Умышленное тяжкое телесное повреждение“) УК».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе между посетителями ночного клуба произошел конфликт на этнической почве. Он перерос в драку, а затем — в поножовщину. Шесть человек попали в больницу.
А в Харьковской области подростки 15, 16 и 18 лет убили ножом военнослужащего-срочника. Его тело было обнаружено в посадке под Чугуевым.
«ФАКТЫ» также писали об инциденте в Харькове. Там средь бела дня толпа подростков напала на прохожего и жестоко его избила.
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