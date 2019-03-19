Пылают 30 гектаров: под Одессой снова масштабный пожар (фото)

Происшествия

Во вторник, 19 марта, в Килийском районе, на юге Одесской области, снова вспыхнули камыш и сухая трава на открытой территории. (Напомним, что на днях на 45 километре автодороги Одесса — Рени горел камыш на площади 300 гектаров.) Поначалу пламя охватило площади вблизи восьмого километра автодороги Вилково — Одесса. Затем распространилось на смежные открытые территории.

«Огнем охвачены 30 гектаров на территории Вилковского лесничества, — сообщили в региональном главке ГСЧС. — К тушению пожара привлечены не только личный состав и спецавтотехника, но и авиация».

Как выяснилось, было решено использовать самолет ГСЧС Украины Ан-32П. Это самолет, созданный на базе Ан-32, оснащенный четырьмя внешними съемными баками объемом 2 тысячи литров каждый. Сброс жидкости может совершаться из всех баков одновременно или по очереди с указанными интервалами.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном пожаре на базах отдыха под Одессой, в Затоке, где сгорело два десятка строений.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter