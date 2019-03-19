Назарбаев подготовился: эксперты назвали возможных преемников экс-президента Казахстана

Мир

На смену объявившему об отставке с поста президента Казахстана Нурсултану Назарбаеву могут прийти его дочь Дарига или председатель правления государственного инвестиционного фонда «Самрук Казына» Ахметжан Ечсимов.

Такое мнение высказал эксперт аналитического центра «Украинский институт будущего» Игар Тышкевич. «Одна — „родная кровь“, второй — „деньги семьи и страны“. Политические фигуры, вроде спикера парламента, министров, скорее всего, будут участвовать в балансировке сил и удерживать ситуацию до завершения транзита власти. Но сам ход весьма интересен — он „обнуляет“ личные непубличные обязательства Назарбаева перед ключевыми игроками (в том числе США, Иран, Турция, РФ), но, если будет удачен транзит власти, сохраняет нити управления в руках семьи», — пишет эксперт на своей страничке в социальных сетях и добавляет: «Насколько понимаю, пока РФ занята украинскими выборами, Лукашенко проводит выборы себя, а Назарбаев — транзит власти. Момент подобрали удачно».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эксперт-международник Илья Куса считает, что с отставкой президента Казахстана Нурсултана Назарбаева разворота страны в сторону Запада, вероятнее всего, не будет. Связи этого государства с Россией останутся, а Китай усилит свои позиции в Центральной Азии.

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