Умерла трехкратная олимпийская чемпионка (фото)

Спорт

В Германии на 58-м году ушла из жизни немецкая пловчиха Андреа Поллак. Как сообщает издание Swimming World Magazine, на протяжении долгого времени спортсменка боролась с онкологическим заболеванием, которое в итоге одолело ее.

Поллак за свою карьеру завоевала три золотые и три серебряные медали Олимпийских игр в Монреале-1976 и Москве-1980, причем в 1976-м Андреа стала двукратной олимпийской чемпионкой в 15-летнем (!) возрасте. За свои достижения в 1987 году немка, представлявшая на соревнованиях Германскую демократическую республику (ГДР), была включена в Зал славы мирового плавания.

* Две золотые медали Олимпиады-1976 в Монреале Поллак завоевала в 15-летнем (!) возрасте

После завершения карьеры в 1990-е годы среди других бывших спортсменов сборной ГДР Поллак утверждала, что тренерский штаб обманом давал атлетам запрещенные препараты. По словам спортсменки, анаболические стероиды предлагались под видом витаминных препаратов.

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