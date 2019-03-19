В Киеве запретили выступления передвижных цирков с животными

Общество

В Киеве суд подтвердил запрет на работу передвижных цирков-шапито с животными. Экологи и зоозащитники считают решение своей победой, хотя и признают, что запрет не распространяется на стационарные цирки, в том числе программу национального цирка, и ограничивается лишь территорией Киева.

Дело рассматривалось в Окружном административном цирке Киева. Судьи должны были рассмотреть иск об отмене решения Киевсовета, запретившего передвижные цирки с животными. В последний момент стало известно, что иск представителей цирков был отозван.

«Очень рада, как инициатор данного запрета, что Киев его отстоял, — поделилась активистка Олеся Пинзеник. — Киев показывает другим городам, что это реально и возможно».

По словам зоозащитников, во Львове и Днепре подобные запреты были оспорены цирками в судебном порядке. Представитель организации «UAnimals» Александр Тодорчук обещает, что борьба продолжится.

Напомним, в декабре 2018 года была сделана попытка на законодательном уровне запретить в Украине цирки с дикими животными.

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