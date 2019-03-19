Кому принадлежит право на название популярного лекарственного препарата?

Украина

Не секрет, что главное для человека — его здоровье. Сегодня есть немало препаратов, дарящих людям спасение, и названия многих из них всем известны. Одним из таких популярных, широко используемых в нашей стране и за рубежом, препаратов является корвалол, который родился в Киеве 60 лет назад. В силу своей дешевизны и доступности корвалол активно применяется как успокоительный, седативный препарат. Однако сейчас возник судебный спор относительно интеллектуального права на торговую марку «Корвалол», о подробностях которого было рассказано на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина».

«Важно понимать, что спор возник исключительно по поводу названия препарата, бренда. Препарат корвалол был разработан еще в 1959 году на Киевском химико-фармацевтическом заводе им. М. В. Ломоносова. С 1991 года единственным производителем лекарства на постсоветском пространстве стала компания „Фармак“, являющаяся правопреемником упомянутого завода. А в 1996 году компания получила свидетельство на торговую марку „Корвалол“. Таким образом, только „Фармак“ имеет право производить препарат под этой торговой маркой в Украине и за границей», — сообщил директор по правовому обеспечению ПАО «Фармак» Дмитрий Таранчук.

По его словам, торговая марка «Корвалол» защищена в 15 странах Европы и средней Азии. В частности, в Германии, Польше, Литве, Эстонии, Молдове, Румынии, Грузии, Казахстане и других государствах.

«Но в последние годы некоторые другие украинские предприятия, в частности «Фармацевтическая фирма «Дарница», стали выпускать этот препарат под тем же названием, что грубо нарушает наши права и вводит в заблуждение покупателей. Ведь многие из них десятилетиями использовали корвалол только нашего производства, и название у них четко ассоциируется с самим препаратом, его качеством и фармакологическими особенностями», — сказал директор по правовому обеспечению ПАО «Фармак».

По словам Таранчука, состав и технология препарата свободны от патентной защиты.

«Препарат, безусловно, при надлежащей системе производства и контроля качества имеет право производить любая фармацевтическая компания. Никакой монополии на данное лекарственное средство нет. Но другие предприятия могут выпускать препарат только под собственным оригинальным названием. Потому что, используя хорошо известное название корвалол, права на которое принадлежат другой компании, довольно легко выйти на рынок, особо не вкладывая собственные средства в рекламу и продвижение. Но при этом грубо нарушаются права интеллектуальной собственности на торговую марку „Корвалол“, принадлежащие „Фармаку“. Не говоря уже о законах здоровой конкуренции», — отметил Дмитрий Таранчук.

По мнению экспертов, даже добавление к называнию препарата дополнительного слова является нарушением закона.

«Хочу отметить, что добавление к названию препарата имени производителя (например, корвалол-Дарница) также является нарушением конкурентного законодательства и нарушает права потребителей. Ведь когда человек заходит в аптеку, он спрашивает конкретный препарат, без указания его производителя. Потому что люди прекрасно знают этот препарат уже многие десятилетия именно под таким названием — корвалол, — сказал замдиректора Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности Национальной академии правовых наук Украины Александр Дорошенко.

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