Мир

Стало известно, как долго Токаев будет руководить Казахстаном после Назарбаева

После отставки президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, спикер верхней палаты парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет исполнять обязанности президента страны.

Токаев примет присягу 20 марта.

Как сообщает «Радио Свобода», он будет находиться на этом посту остаток президентского срока Нурсултана Назарбаева. Это предполагает Конституция страны.

Очередные выборы президента в Казахстане должны состояться в 2020 году.

Напомним, Нурсултан Назарбаев, руководил Казахстаном почти 30 лет, пожизненно останется председателем Совета безопасности государства. Такой закон был принят парламентом в 2018 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эксперт-международник Илья Куса считает, что с отставкой президента Казахстана Нурсултана Назарбаева разворота страны в сторону Запада, вероятнее всего, не будет. Связи этого государства с Россией останутся, а Китай усилит свои позиции в Центральной Азии.

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