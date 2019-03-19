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Происшествия

Говорили о Донбассе: водитель киевской маршрутки напал на известного волонтера

19:20 19 марта 2019   179
маршрутка
Инф. «ФАКТОВ»

Известный волонтер Тим Златкин в киевской маршрутке № 463 вступился за женщин и получил от водителя газом в лицо. Историю о маршрутчике и споре с ним Златкин рассказал в Facebook.

По словам волонтера, водитель требовал у трех женщин плату за проезд, несмотря на то, что у них были льготы.

Напомним, ранее подобный скандал со льготчиками произошел во Львове.

«Матом гавкнул дословно „теперь я понимаю, почему Донбасс бунтует“. С этого слова я не выдержал и потребовал рассказать шота про Донбасс мне», — пишет Златкин.

Конфликт перерос в словесную перепалку. Волонтер потребовал остановить маршрутку и выйти поговорить.

Водитель остановил на проспекте Степана Бандеры, брызнул Златкину в глаза баллончиком и уехал.

«Вызвали полицию (спасибо сотруднице аптеки). Глаза еле промыл», — пишет потерпевший.

Позже Златкин оставил заявление в полиции.

«Собрал подарки от скорой и корешок заявления в райотдел. Скоро узнаю фамилию водителя маршрутки», — уточнил волонтер.

Ранее «ФАКТЫ» писали о киевском маршрутчике, который зверски избил пассажира, сломав ему нос и челюсть. А также публиковали видео со скандалом, связанным с перевозкой пассажиров в Вышгороде (Киевская область). Там водитель в грубой форме отказывался брать пенсионеров-льготников.

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