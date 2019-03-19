- 19:46 Принято важное решение по переселенцам — участникам ООС: что нужно знать
- 19:38 Идеальное свидание: пять секретов от известного телеведущего
- 19:30 В подъезде жилого дома в Киеве взорвана граната: первая информация с места ЧП
- 19:20 Говорили о Донбассе: водитель киевской маршрутки напал на известного волонтера
- 19:13 Меган Маркл и Гарри неожиданно появились на публике в трауре, а Кейт Миддлтон отправилась в музей
- 19:11 Звезды украинских талант-шоу в «Давай танцуй» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 19:04 Пурим-2019: как отмечают самый веселый еврейский праздник
- 19:00 Португалия – Украина: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020
- 18:59 В Украине вычислили любимую банкноту фальшивомонетчиков
- 18:58 Panivalkova больше нет: известная группа прекратила свое существование
Говорили о Донбассе: водитель киевской маршрутки напал на известного волонтера
Известный волонтер Тим Златкин в киевской маршрутке № 463 вступился за женщин и получил от водителя газом в лицо. Историю о маршрутчике и споре с ним Златкин рассказал в Facebook.
По словам волонтера, водитель требовал у трех женщин плату за проезд, несмотря на то, что у них были льготы.
Напомним, ранее подобный скандал со льготчиками произошел во Львове.
«Матом гавкнул дословно „теперь я понимаю, почему Донбасс бунтует“. С этого слова я не выдержал и потребовал рассказать шота про Донбасс мне», — пишет Златкин.
Конфликт перерос в словесную перепалку. Волонтер потребовал остановить маршрутку и выйти поговорить.
Водитель остановил на проспекте Степана Бандеры, брызнул Златкину в глаза баллончиком и уехал.
«Вызвали полицию (спасибо сотруднице аптеки). Глаза еле промыл», — пишет потерпевший.
Позже Златкин оставил заявление в полиции.
«Собрал подарки от скорой и корешок заявления в райотдел. Скоро узнаю фамилию водителя маршрутки», — уточнил волонтер.
Ранее «ФАКТЫ» писали о киевском маршрутчике, который зверски избил пассажира, сломав ему нос и челюсть. А также публиковали видео со скандалом, связанным с перевозкой пассажиров в Вышгороде (Киевская область). Там водитель в грубой форме отказывался брать пенсионеров-льготников.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?