Происшествия

«Совсем оборзели»: в сети показали видео громкого скандала между маршрутчиком и пассажирами под Киевом

В сети опубликовали видео со скандалом, связанным с перевозкой пассажиров. Так, автор, снявший кадры, пишет, что водитель маршрутки в Вышгороде в грубой форме отказывался брать пенсионеров-льготников. Ранее в сети показали видео, на котором водитель маршрутки на ходу чинил авто… кирпичом.

Видео разместили на страничке «Вишгород».

Интернет-пользователи, отреагировавшие на это видео, оставили разные комментарии под постом. Как осуждающие водителя за отказ провозить льготников, так и отмечающие, что из размещенного видео полностью не ясно начало конфликтной ситуации.

«Кошмар! Он же тоже будущий пенсионер. Да и где нашим пенсионерам с ихними пенсиями взять столько денег… Куда мы катимся?»

«Такое ощущение, что он только откинулся из зоны и для него закон не писан».

«Один лучше другого! Надо чтоб все платили. А пенсионерам к пенсии платили на проезд. И не было такого».

«Водитель получает зарплату, а не процент от количества оплаченных мест в маршрутке. Когда-нибудь и водитель пенсионером станет, и что, его тоже нужно будет пинать и выталкивать? Легко рассуждать пока вам лет 30, но, пардон, и вы будете бабушкой, понравится вам такое отношение к себе?»

«…Коли одна така особа сіла до маршрутки з Вишгорода і я за неї особисто оплатила, то вона всю дорогу мене кляла і обзивала за те, шо я просто хотіла швидше доїхати на роботу. Бо пані дома залишила посвідчення. Я вас прошу ! Правила перед усім, треба бути людиною. Я думаю, не велика проблема піти в касу і купити квиток. Але ж ні, ми будемо стояти в двох з водієм і сваритися. Водій не прав 100% в тому, що повисив тон та кричав. А ті люди, білі і гарні, вони ж просто стояли і мовчали? Ні, коли дійшло до кипіня, включили телефон і давай знімати. Продвинуті…»

«Я постоянно езжу 398 маршруткой в Вышгород, этого водителя знаю, с ним ездила, почему съемка только развязки? Что было в начале? Пенсионеры, гнущие маты за кадром, бывают очень разные».

«Я наразі не проживаю в Вишгороді, але два роки їздила з цією людиною. Можу сказати, що він дуже чуйна людина і довести його до такого стану — це непросто. Люди, схаменіться. Я розумію, що пенсіонери отримують малі кошти, але молодь не набагато багатша. Пенсіонери по чотири рази їздять до Києва на день, треба і не треба, бо в дома сумно. Але платити мають всі. Там хтось пише, що АТОшників викидають. У них не так багато пільг. Ба навіть більша половина з них платять, бо соромляться дістати УБД. Бо ті бабці заклюють».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети опубликовали видео, как в Харькови пассажир на ходу выпал из маршрутки.

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