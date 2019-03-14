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Происшествия

Сломаны нос и челюсть: в Киеве маршрутчик зверски избил пассажира

22:34 14 марта 2019   289
Маршрутка 825
Инф. «ФАКТОВ»

В сети рассказали о последствиях конфликта пассажира маршрутки сообщением Киев-Боярка (№ 825) с водителем. Пострадавший мужчина утверждает, что его избили только за то, что он попытался добиться сдачи.

В результате пассажир попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.

Фото пострадавшего

Фотокопия медицинского заключения

В комментариях пользователи назвали маршрут «очень своеобразным» и написали, что в маршрутках часто провозят мимо остановки или вообще дают сдачу фальшивыми деньгами.

Напомним, ранее в сети опубликовали видео со скандалом, связанным с перевозкой пассажиров в Вышгороде (Киевская область). Там водитель в грубой форме отказывался брать пенсионеров-льготников. Вскоре практически аналогичный случай произошел во Львове.

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