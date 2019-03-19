Общество

Принято важное решение по переселенцам — участникам ООС: что нужно знать

В Украине усовершенствовали правовой механизм предоставления компенсации на приобретение жилья внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), которые защищали независимость и территориальную целостность страны. Об этом сообщает министерство социальной политики на Правительственном портале.

В частности, ВПЛ могут переезжать из района в район и в пределах области в течение года, если это не приводит к увеличению компенсации.

Компенсация рассчитывается также на нетрудоспособных родителей и детей, которые учатся на дневной форме обучения до 23 лет.

Правительство урегулировало вопросы документального оформления приобретения жилья на земельном участке.

Уточнен исчерпывающий перечень документов, которые вправе требовать от ВПЛ для получения компенсации и постановки на квартирный учет.

Также сообщается, что на компенсацию имеют право участники операции Объединенных сил, а также переселенцы, чье жилье было на подконтрольной территории, но было разрушено во время боевых действий на Донбассе.

Как ранее писали «ФАКТЫ», в госбюджете на текущий год на строительство жилья для переселенцев предусмотрено 40 миллионов гривен. При том, что министерство социальной политики вносило предложения заложить сумму в 850 миллионов.

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