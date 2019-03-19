27.06 / 27.34 30.61 / 31.08
Киев: +6
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Прокуратура просит 14 лет лишения свободы для бразильского боевика "ДНР" Лусварги

19:59 19 марта 2019   88
лусварги
Инф. «ФАКТОВ»

Бразилец Рафаэль Маркус Лусварги, участвовавший в боевых действиях на Донбассе на стороне террористической «ДНР», может получить в Украине 14 лет тюрьмы. В Павлограде, где идет судебный процесс над бразильцем, обвинение потребовало строгого наказания — лишения свободы с конфискацией имущества.

Лусварги обвиняется в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях. Обвиняемый в ходе дебатов признал вину по первой части обвинений, но сотрудничество с террористическими организациями отрицает.

Суд вплотную приблизился к вынесению приговора. 2 мая 2019 года подсудимый сможет выступить с последним словом, а после этого судьи удалятся в совещательную комнату для окончательного вердикта.

Ранее в Украине бразильца приговорили к 13 годам тюрьмы, но в 2017 году апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело на дорасследование. Экс-боевик тем временем вышел на свободу и жил при монастыре московского патриархата, где и был обнаружен весной 2018 года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!

Киев
+6

Ветер: 0 м/с  C
Давление: 752 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины