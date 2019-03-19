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Прокуратура просит 14 лет лишения свободы для бразильского боевика "ДНР" Лусварги
Бразилец Рафаэль Маркус Лусварги, участвовавший в боевых действиях на Донбассе на стороне террористической «ДНР», может получить в Украине 14 лет тюрьмы. В Павлограде, где идет судебный процесс над бразильцем, обвинение потребовало строгого наказания — лишения свободы с конфискацией имущества.
Лусварги обвиняется в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях. Обвиняемый в ходе дебатов признал вину по первой части обвинений, но сотрудничество с террористическими организациями отрицает.
Суд вплотную приблизился к вынесению приговора. 2 мая 2019 года подсудимый сможет выступить с последним словом, а после этого судьи удалятся в совещательную комнату для окончательного вердикта.
Ранее в Украине бразильца приговорили к 13 годам тюрьмы, но в 2017 году апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело на дорасследование. Экс-боевик тем временем вышел на свободу и жил при монастыре московского патриархата, где и был обнаружен весной 2018 года.
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