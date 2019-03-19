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Ани Лорак похвасталась знакомством с Хелен Миррен (фото)
Популярная украинская певица, гастролирующая в России, Ани Лорак, которая в соблазнительном наряде с глубоким декольте поздравила поклонниц с 8 Марта, похвасталась знакомством с Хелен Миррен. Исполнительница опубликовала в Instagram фото, на котором позирует со знаменитой английской актрисой, сыгравшей королеву Великобритании Елизавету II, и своим другом Филиппом Киркоровым. Эта встреча произошла в одном из московских ресторанов.
«Приятная встреча! Невероятная Хелен Миррен и прекрасный Филипп Киркоров», — коротко подписала снимок Каролина. Других подробностей звездной встречи она не сообщила.
Известно, что Хелен Миррен приехала в Россию, где стала специальной гостьей премии BraVo, церемония награждения лауреатов которой проходит в Большом театре.
Напомним, что предки Хелен Миррен, которая родилась в Лондоне, родом из России. При рождении актриса получила имя Елена Васильевна Миронова, ведь отец артистки Василий Миронов — русский. Дедушка Хелен Миррен, Петр Миронов, убежденный монархист, не принял революцию и бежал в Англию. По образованию он был военным инженером. Его жена приходилась правнучкой графу и фельдмаршалу Михаилу Федоровичу Каменскому.
Ранее Ани Лорак засветилась в компании российских артистов, запрещенных в Украине.
«ФАКТЫ» также писали о том, что на друга Ани Лорак Филиппа Киркорова подали многомиллионный иск за плагиат.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!