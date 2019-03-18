«Цвет настроения синий»: на Киркорова подали многомиллионный иск за плагиат

Шоу-бизнес

Российский певец Филипп Киркоров снова оказался в центре скандала с плагиатом. Французский певец Дидье Маруани, который в 2016 году уже подавал в суд на поп-короля, снова обратился с иском о защите авторских прав в Таганский районный суд Москвы. Теперь сумма компенсации составляет 272 миллиона рублей (примерно 108 миллионов гривен). Предварительные судебные тяжбы не удовлетворили Маруани.

«Иск предъявлен в связи с нарушением авторских прав французского исполнителя Дидье Маруани. Эти права нарушены Киркоровым Филиппом Бедросовичем, композитором Егором Попковым, а также принадлежащими им компаниями», — заявил адвокат Маруани Евгений Тарло.

По его словам, исковые требования касаются песни Киркорова «Жестокая любовь».

«Меня оскорбили, опорочили мою честь, я хочу смыть пятно со своей репутации», — заявил Дидье Маруани, который твердо намерен «вернуть отцовство своей песни».

Всего в иске указывается шесть соответчиков, включая Киркорова. Помимо певца, ответчиками стали музыкальные лейблы Sony Music Entertainment и «Первое музыкальное издательство», а также компания «Филипп Киркоров Продакшн» и группа компаний RONEe'S. Также ответчиком стал композитор Олег Попков, указано в копии иска.

По информации истца, спорное произведение вошло в 53 альбома Филиппа Киркорова.

«Учитывая то обстоятельство, что Филипп Киркоров является одним из самых популярных и высокооплачиваемых российских певцов, сумма компенсации за каждый факт незаконного использования музыкального произведения „Жестокая любовь“ должна составлять не менее 5 млн рублей», — указано в копии иска. Исходя из этого, сумма требований составляет 265 млн рублей.

«Помимо музыкальных альбомов Филипп Киркоров неоднократно публично исполнял музыкальное произведение „Жестокая любовь“», — говорится в документе. Исходя из этого, истец потребовал взыскать еще по 1 млн рублей за каждый из 7 концертов, где звучала композиция.

Напомним, французский музыкант Дидье Маруани в 2016 году обвинял Киркорова в плагиате, утверждая, что мотив песни «Жестокая любовь» заимствован из композиции A Symphonic space dream. Тогда российский певец обратился в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве € 1 млн, и Маруани задерживали в отделении одного из банков в центре Москвы.

Сам Филипп Киркоров опровергал факт вымогательства и называл Маруани аферистом. В интервью «ФАКТАМ» Дидье Маруани заверил, что будет идти до конца и действовать в рамках закона, чтобы добиться справедливости.

Предлагаем сравнить спорные песни Киркорова и Маруани.

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