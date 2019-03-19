После заявления Назарбаева об отставке в казахстанских обменниках закончились доллары

Мир

В Казахстане после того, как стало известно об уходе с поста президента Нурсултана Назарбаева, население бросилось в обменники скупать доллары. Из-за ажиотажного спроса курс американской валюты вырос, но даже по повышенному курсу доллары за считаные часы раскупили.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 19 марта курс составлял 376,4 тенге/доллар. О своей отставке Назарбаев объявил в 19.00 по местному времени. В 21.30 курс вырос до 378,5/доллар, в 22.00 американскую валюту уже продавали по 385 тенге за доллар. В Астане валюта в обменниках быстро закончилась, и пункты закрылись. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Напомним, с 20 марта обязанности президента Казахстана возьмет на себя спикер верхней палаты парламента Касым-Жомарт Токаев. Эксперты называют решение Назарбаева «ударом на упреждение» — чтобы в зародыше погасить растущее недовольство населения социальной политикой.

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