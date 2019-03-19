Дело «захарчат» живет: в Донецке возмущены пропагандистской акцией главаря «ДНР» Пушилина

Украина

В оккупированном Донецке возмущены готовящейся акцией по символическому вручению «ордена Иуды» президенту Украины Петру Порошенко в день проведения выборов на мирной территории Украины 31 марта 2019 года.

«Давно такого идиотизма не намечалось. В общем, дело «захарчат» живет и побеждает… Вроде и Казакова с Прилепиным (Александр Казаков и Захар Прилепин — бывшие главные пиарщики главарей боевиков в ОРДО. — Авт.) уже нет, но дебильное пропагандонство достигло такого уровня, что хочется спрятаться в норку, обхватить голову руками и приговаривать шепотом: «Ой как стыдно! Я о вручении ордена… ОДДР что больше делать нечего», — написал в соцсети бывший крупный донецкий провайдер Роман Лесниченко (ОДДР — общественного движения «Донецкая республика», которым руководит главарь «ДНР» Денис Пушилин).

Лесниченко делится подробностями установочного собрания организаторов и исполнителей мероприятия, которым предстоит воплотить безумную пропагандистскую акцию, явно оплаченную средствами из бюджета РФ. По словам автора поста, он сам побывал на «сборе» Калининского и Кировского районов, который состоялся 18 марта в актовом зале Донецкого горсовета.

«Все системно. Кураторы групп: пятидесятники, сотники, тысячники… 28-го в 13:00 на пл. Ленина будут собирать тысячников для распределения мест на площади, потом они едут в горсовет за символикой. Начало мероприятия в 13:00 31 марта на площади Ленина. Запланирован подвоз 100 тысяч человек. Эти дебилы вообще представляют, сколько это реально людей? Наша площадь в жизни столько не вместит. Якобы будет задействовано 1000 автобусов. Автобусы будут парковать по Университетской от Комсомольского до Мира. Центр будет перекрыт. Гнать будут бюджетников, студентов и т. д. Вокруг будут полевые кухни… Типа, во всех окрестных зданиях будут туалеты. Вы же своими руками прививаете ненависть к руководству „республики“. ЧТО ЖЕ ВЫ ДЕЛАЕТЕ, УРОДЫ?» — пишет Лесниченко, рекомендуя Пушилину «отменить этот идиотизм» и поменять руководителей как в своем «общественном движении», так и в «министерстве информации».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», для изготовления самого «ордена» был объявлен сбор осколков от снарядов, которыми якобы «хунта обстреливает мирных жителей Донбасса».

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