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Дело «захарчат» живет: в Донецке возмущены пропагандистской акцией главаря «ДНР» Пушилина
В оккупированном Донецке возмущены готовящейся акцией по символическому вручению «ордена Иуды» президенту Украины Петру Порошенко в день проведения выборов на мирной территории Украины 31 марта 2019 года.
«Давно такого идиотизма не намечалось. В общем, дело «захарчат» живет и побеждает… Вроде и Казакова с Прилепиным (Александр Казаков и Захар Прилепин — бывшие главные пиарщики главарей боевиков в ОРДО. — Авт.) уже нет, но дебильное пропагандонство достигло такого уровня, что хочется спрятаться в норку, обхватить голову руками и приговаривать шепотом: «Ой как стыдно! Я о вручении ордена… ОДДР что больше делать нечего», — написал в соцсети бывший крупный донецкий провайдер Роман Лесниченко (ОДДР — общественного движения «Донецкая республика», которым руководит главарь «ДНР» Денис Пушилин).
Лесниченко делится подробностями установочного собрания организаторов и исполнителей мероприятия, которым предстоит воплотить безумную пропагандистскую акцию, явно оплаченную средствами из бюджета РФ. По словам автора поста, он сам побывал на «сборе» Калининского и Кировского районов, который состоялся 18 марта в актовом зале Донецкого горсовета.
«Все системно. Кураторы групп: пятидесятники, сотники, тысячники… 28-го в 13:00 на пл. Ленина будут собирать тысячников для распределения мест на площади, потом они едут в горсовет за символикой. Начало мероприятия в 13:00 31 марта на площади Ленина. Запланирован подвоз 100 тысяч человек. Эти дебилы вообще представляют, сколько это реально людей? Наша площадь в жизни столько не вместит. Якобы будет задействовано 1000 автобусов. Автобусы будут парковать по Университетской от Комсомольского до Мира. Центр будет перекрыт. Гнать будут бюджетников, студентов
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», для изготовления самого «ордена» был объявлен сбор осколков от снарядов, которыми якобы «хунта обстреливает мирных жителей Донбасса».
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.