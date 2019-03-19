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Общество

Как это развидеть? Нелепая реклама "Луганскгаза" насмешила сеть

22:29 19 марта 2019   193
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Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированном Луганске вновь отличились «суперкреативным» подходом к рекламе. Взявшись за продвижение услуг «Луганскгаза», неизвестные авторы сняли видео, которое, по меткому выражению зрителей, заставляет глаза и уши кровоточить.

«Глаза кровью наполнены, ушами кровь уже пошла»;
«На ум пришел синдром Турета»;
«Зачем я это видел??? Аааааа», — жалуются посмотревшие.

В качестве музыкального фона для своего шедевра авторы использовали популярную танцевальную композицию Skibidi. Эта же музыка использовалась в рекламе «выборов» в оккупированном Луганске. То есть, вполне вероятно, что над роликами работала одна и та же группа авторов.

Посмотревшие рекламу считают, что сниматься в таком видео можно было только под угрозой для жизни. Что касается создателей, то тут пользователи едины во мнении: создать «шедевр» могли только либо неумные люди либо пациенты с угасанием функций мозга.

скрин
скрин
скрин

Напомним, ранее оккупанты в Луганске насмешили пользователей соцсетей, когда объявили о небывалом притоке молодых людей из Украины.

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