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Турпоездки в Египет станут дороже: власти страны приняли решение о повышении сбора
В Египте готовятся ввести новый сбор с туристов. Свежие данные о доходах туристического сектора убедительно свидетельствуют, что кризис позади, а потому власти Египта задумались о дополнительной налоговой нагрузке.
Как сообщает египетское издание «Вето», аэропортовый сбор будет пересмотрен впервые с 2013 года. Со всех пассажиров международных регулярных и чартерных рейсов, вылетающих из аэропортов Египта, будут взиматься 25 долларов — на пять долларов больше, чем раньше. Насколько при этом повысится цена билета, зависит от политики авикомпании, а также от типа билета: перелет лоукостером или место в бизнес-классе.
В Египте подсчитали, что в 2018 году туристы принесли стране 12 млрд долларов, а для отрасли год стал самым успешным за последние восемь лет. В новом сезоне Египет ждет прибытия 11,7 млн туристов. Топ-5 стран, откуда прибывают отдыхающие, скорее всего не сильно изменится по сравнению с 2018 годом. В Египет в основном приезжают из Германии, России, Великобритании, Саудовской Аравии и Италии.
Напомним, число украинских туристов в Египте в 2018 году увеличилось на 350 тысяч, а в целом страна пирамид входит в топ-8 популярных у украинцев мест для проведения отпуска.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.