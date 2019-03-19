Турпоездки в Египет станут дороже: власти страны приняли решение о повышении сбора

Общество

В Египте готовятся ввести новый сбор с туристов. Свежие данные о доходах туристического сектора убедительно свидетельствуют, что кризис позади, а потому власти Египта задумались о дополнительной налоговой нагрузке.

Как сообщает египетское издание «Вето», аэропортовый сбор будет пересмотрен впервые с 2013 года. Со всех пассажиров международных регулярных и чартерных рейсов, вылетающих из аэропортов Египта, будут взиматься 25 долларов — на пять долларов больше, чем раньше. Насколько при этом повысится цена билета, зависит от политики авикомпании, а также от типа билета: перелет лоукостером или место в бизнес-классе.

В Египте подсчитали, что в 2018 году туристы принесли стране 12 млрд долларов, а для отрасли год стал самым успешным за последние восемь лет. В новом сезоне Египет ждет прибытия 11,7 млн туристов. Топ-5 стран, откуда прибывают отдыхающие, скорее всего не сильно изменится по сравнению с 2018 годом. В Египет в основном приезжают из Германии, России, Великобритании, Саудовской Аравии и Италии.

Напомним, число украинских туристов в Египте в 2018 году увеличилось на 350 тысяч, а в целом страна пирамид входит в топ-8 популярных у украинцев мест для проведения отпуска.

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