Погребенные заживо: в США люди спасли шесть коров из снежной ловушки (видео)

Люди и звери

В марте на американский штат Южная Дакота обрушились сильные снегопады. Высота сугробов в некоторых местах составила 2,5 метров, и они образовались настолько быстро, что домашний скот, находившийся на выпасе, оказался в снежной ловушке, пишет National Geographic.

Фермеры объединились и смогли вручную откопать шесть быков, коров и телят, но сколько еще животных осталось под завалами, неизвестно. Особое беспокойство вызывает тот факт, что многие коровы только что родили телят, а другие готовятся произвести потомство в ближайшие дни. Они особенно беспомощны среди глубокого снега.

К концу недели в регионе ожидается потепление, а с ним придут и наводнения.

Не менее решительно решают проблемы коров и в Непале, где на улицах много бездомных парнокопытных. Так, один из жителей столицы страны Катманду, Гопал Нупане, начал обращаться к чиновникам с просьбой помочь в открытии приюта для коров. Только спустя пять лет ему была выделена земля, но на этом поддержка прекратилась. Гопалу удалось найти несколько единомышленников, и они занимаются спасением зверей своими силами. Бездомных коров и телят находят на улице, погружают на мотоцикл, где пассажир придерживает животное до момента доставки в приют. После оказания необходимой медицинской помощи и недельного карантина корова поселяется вместе с другими спасенными. В приюте Гопала постоянно живет около 160 коров и бычков: взять больше не позволяет площадь.

Содержание каждого животного в среднем обходится в 25 000 рупий (около 200 евро), но сумма увеличивается до 300 евро и выше, когда зверь заболевает или его мертвое тело требуется утилизировать. Приют работает за счет пожертвований прихожан из расположенного поблизости храма Пашупатинатх. В праздничные дни люди также воздают дань богам, заботясь о животных, но в течение всего года, как отмечает Гопал, коровы не нужны никому, кроме волонтеров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Израиле впервые за две тысячи лет родилась красная телка, которую считают предвестницей Апокалипсиса.

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