Российский гинеколог изнасиловал девственницу-студентку в больнице

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Жуткий случай в Иркутской области РФ: в городе Тулун 37-летний гинеколог и преподаватель местного медицинского колледжа Дмитрий Кулак изнасиловал 20-летнюю студентку-девственницу, которая пришла к нему пересдать зачет. Он принудил девушку, у которой до этого не было интимного опыта, к классическому и оральному сексу прямо в своем кабинете в местной больнице, пишет eg.ru со ссылкой на сайт Следственного управления СК РФ по региону.

Сообщается, что скандал разразился в марте прошлого года, однако только сейчас Тулунский городской суд завершил рассмотрение дела извращенца, который «присядет» на пять лет.

Уточняется, что 20-летняя учащаяся медколледжа Екатерина Баранова завалила один из экзаменов в зимнюю сессию. На пересдачу преподаватель позвал ее прямо к себе на рабочее место в ОГБУЗ «Тулунская городская больница». Когда она переступила порог кабинета, то сразу почувствовала, что медик был пьян.

Дмитрий Кулак с порога спросил, хорошо ли девушка подготовилась к пересдаче. Та призналась, что выучила предмет недостаточно. Тогда преподаватель послал ее в магазин за двумя бутылками коньяка. Когда Екатерина Баранова вернулась со спиртным, гинеколог пригласил студентку присоединиться к застолью. Та согласилась в надежде, что подвыпивший преподаватель поставит ей зачет. В какой-то момент дошедший до нужной кондиции эскулап стал приставать к несчастной, а затем схватил ее, сорвал одежду и в пьяном угаре стал насиловать.

Сразу после этого пострадавшая обратилась к правоохранителям. «Выяснилось, что перед изнасилованием девушка была девственницей», — рассказал руководитель Тулунского межрайонного следственного отдела Николай Никитин. Сам Кулак не отрицал, что предался со студенткой интимным ласкам, однако говорил, что все происходило по взаимному согласию. На преподавателя-извращенца завели дело по части 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование») и части 1 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Причем во время следствия подонок пытался подкупить Баранову через своего знакомого депутата.

«Нам сообщали, что семье пострадавшей предлагали около полумиллиона рублей. Сделать это он попытался через своего знакомого — местного депутата. Мы сразу вызвали этого человека и предупредили об ответственности за давление на потерпевшую», — рассказал Николай Никитин. Суд признал Дмитрия Кулака виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пьяный россиянин изнасиловал собственную 15-летнюю дочь на глазах у ее матери.

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