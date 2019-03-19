Пьяный россиянин изнасиловал собственную 15-летнюю дочь на глазах у ее матери и сестры (видео)

Мир

Находившийся в пьяном угаре житель города Нижнекамск (Республика Татарстан) изнасиловал собственную 15-летнюю дочь. Страшное преступление было совершено вечером в субботу, 16 марта, сообщает eg. ruсо ссылкой на «НТР 24».

Согласно информации, инцидент произошел в доме № 18 по улице Студенческой. В какой-то момент подвыпивший 40-летний мужчина полез за интимными ласками к дочери, причем происходило это прямо на глазах жены с двухлетним ребенком на руках, уточняет ресурс.

К сожалению, ей не удалось помешать совершению преступления. Женщина с младенцем выбежала из «нехорошей квартиры» к соседке и незамедлительно вызвала полицейских. К моменту приезда стражей порядка над ее дочкой уже успели надругаться. Девушка была экстренно госпитализирована в одну из местных больниц. Что же касается извращенца, то его скрутили оперативники. Задержание педофила попала на видео.

В понедельник, 18 марта, Нижнекамский городской суд избрал для мужчины меру пресечения в виде ареста на два месяца. Сам насильник просил отпустить его под подписку о невыезде. В настоящее время правоохранители проводят проверку обстоятельств совершения преступления. Информация уточняется, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Скорее всего, злоумышленника ожидает длительный тюремный срок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», тунисец пожаловался в полицию на изнасилование — и сел в тюрьму за гомосексуализм. Когда он пришел в полицейский участок города Сфакс и рассказал, что стал жертвой ограбления и изнасилования, его отправили на медицинское освидетельствование. Эксперт, который проводил анальный тест, заявил, что сексуальный акт был якобы проведен по взаимному согласию. В итоге жертву приговорили к восьми месяцам тюремного заключения, поскольку в Тунисе сексуальная связь между лицами одного пола является уголовным преступлением, за которое можно получить до трех лет тюрьмы. Кроме того, его обвинили во лжесвидетельстве.

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