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Путина не приглашать: президента РФ не будет на церемонии к 80-й годовщине начала Второй мировой
Президент Польши Анджей Дуда не пригласил президента России Владимира Путина на мероприятия, приуроченные 80-летию начала Второй мировой войны. Об этом пишет «Польское радио».
Решение было принято несмотря на то, что более месяца назад заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий сказал, что МИД будет рекомендовать приглашение Путина на празднование.
«Я бы выступил за приглашение Владимира Путина, если бы Канцелярия президента поинтересовалась нашим мнением», — сказал тогда Цихоцкий.
Однако Канцелярия президента не обратилась в МИД с данным вопросом.
«Среди приглашенных стран нет России», — сказал недавно пресс-секретарь польского президента Блажей Спыхальский.
Организатором церемонии является Канцелярия президента и окончательное решение о списке приглашенных гостей принимает глава государства.
«Польское радио» отмечает, что десять лет назад во время церемонии по случаю 70 годовщины начала Второй мировой войны президент России Владимир Путин присутствовал среди других приглашенных.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Российской Федерации Владимир Путин не намерен публично признавать ошибочность аннексии украинского Крыма, хотя говорит об этом в ближайшем окружении. Об этом заявил один из лидеров крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев. По его словам, Путин признает, что сделал с Крымом ошибку, но признавать этого не намерен.
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