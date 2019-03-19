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Украина

Стало известно о важном признании Путина насчет аннексии Крыма

10:13 19 марта 2019   136
Владимир Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Российской Федерации Владимир Путин не намерен публично признавать ошибочность аннексии украинского Крыма, хотя говорит об этом в ближайшем окружении. Ранее сообщалось, что страны НАТО призвали Россию вернуть Украине контроль над аннексированным Крымом.

Об этом в эфире «Прямого» заявил один из лидеров крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев. «Он говорит: „Мы с Крымом сделали ошибку, но этого мы признавать не будем“. Вот такая вот концепция», — заявил Джемилев, ссылаясь на проверенные источники.

По его словам, у хозяина Кремля нет вариантов уйти из Крыма «не потеряв лица». «Теперь для Путина просто нет выхода. У нас сейчас, кстати говоря, различные службы интересуются нашим мнением: как вы думаете, Путин мог бы пойти из Крыма, не потеряв лица? Нет такого пути, просто нет», — отметил Мустафа Джемилев, эксклюзивное интервью с которым можно будет прочитать в ближайшее время на сайте «ФАКТОВ».

Эксклюзивный материал о событиях пятилетней давности, когда Россия начала захват полуострова, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Воинские части штурмовал спецназ без знаков различия: как 5 лет назад Россия захватывала Крым».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», аннексировав Крым, Кремль старается поменять состав населения полуострова: переселение россиян с материка и вынужденный отъезд украинцев, в особенности крымских татар, объясняется расчетом Москвы на повторный «референдум» о статусе этой территории.

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