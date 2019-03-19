- 10:31 Есть потери: появилось новое видео уничтожения позиций боевиков «ДНР» на Донбассе
- 10:16 Стало известно, кто продал репортерам интимные снимки самого богатого человека в мире
- 10:13 Стало известно о важном признании Путина насчет аннексии Крыма
- 9:59 12-летняя дочь Юлии Началовой не может поверить в смерть мамы
- 9:53 Авторитетный France Football включил Лобановского в топ-10 клубных тренеров в истории футбола
- 9:53 Сын Бекхэмов Ромео встречается с популярной 15-летней актрисой
- 9:48 Воинские части штурмовал спецназ без знаков различия: как 5 лет назад Россия захватывала Крым
- 9:44 В Карпатах сошла лавина: украинцев предупредили о серьезной опасности
- 9:32 Мужчина предотвратил наглую кражу в центре Киева: сеть взбудоражило видео
- 9:21 В Луганске прогремел мощный взрыв: первые фото с места ЧП
Стало известно о важном признании Путина насчет аннексии Крыма
Президент Российской Федерации Владимир Путин не намерен публично признавать ошибочность аннексии украинского Крыма, хотя говорит об этом в ближайшем окружении. Ранее сообщалось, что страны НАТО призвали Россию вернуть Украине контроль над аннексированным Крымом.
Об этом в эфире «Прямого» заявил один из лидеров крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев. «Он говорит: „Мы с Крымом сделали ошибку, но этого мы признавать не будем“. Вот такая вот концепция», — заявил Джемилев, ссылаясь на проверенные источники.
По его словам, у хозяина Кремля нет вариантов уйти из Крыма «не потеряв лица». «Теперь для Путина просто нет выхода. У нас сейчас, кстати говоря, различные службы интересуются нашим мнением: как вы думаете, Путин мог бы пойти из Крыма, не потеряв лица? Нет такого пути, просто нет», — отметил Мустафа Джемилев, эксклюзивное интервью с которым можно будет прочитать в ближайшее время на сайте «ФАКТОВ».
Эксклюзивный материал о событиях пятилетней давности, когда Россия начала захват полуострова, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Воинские части штурмовал спецназ без знаков различия: как 5 лет назад Россия захватывала Крым».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», аннексировав Крым, Кремль старается поменять состав населения полуострова: переселение россиян с материка и вынужденный отъезд украинцев, в особенности крымских татар, объясняется расчетом Москвы на повторный «референдум» о статусе этой территории.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!