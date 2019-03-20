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Праздник мордобоя: в РФ прошел чемпионат по мужским пощечинам (жесткое видео)
В российском городе Красноярске состоялся чемпионат по «спортивным пощечинам». Победителем стал 28-летний фермер из Сибири огромных габаритов (его вес составляет 168 килограмм) по прозвищу Пельмень. Об этом сообщает eg.ru.
Этот самый Пельмень (настоящее имя — Василий Камоцкий) буквально разнес своих соперников. Хотя изначально парень не собирался участвовать в своеобразном конкурсе. Он пришел в ТЦ, где проходил чемпионат, чтобы взять автограф у Кирилла Сарычева, рекордсмена мира по жиму лежа без экипировки. Автограф Василий взял, но и соревнованиями заинтересовался.
А в итоге одержал победу, после которой получил главный приз в 30 тысяч рублей (около 12,6 тысяч гривен) и приглашение от Сарычева на следующий турнир в Москву. Там Пельмень померится силами с соперниками своей весовой категории.
Согласно правилам турнира по спортивным пощечинам, двое мужчин поочередно лупят друг друга по щекам открытой ладонью. Тот, кто нарушил правила, оказался в нокауте или не захотел продолжать — выбывает. Аналогичные соревнования проводили в российской столице весной прошлого года.
Видео с турнира вызвало у пользователей Сети двоякие впечатления. Одни азартно комментируют, другие сомневаются в том, нужны ли такие состязания. Один из комментаторов признается, что, несмотря на любовь к боксу и ММА боев (которые, как известно, куда жестче и кровавей), ему неприятно смотреть на то, как парни отвешивают друг другу оплеухи.
«И так мозгов нету, а они еще последние выбивают», «Надо запретить эту *****, а организаторов под уголовную ответственность», «Дибилизм полнейший», «Конечно дисциплина идиотская, ещё бы чемпионат ударов по яйцам провели», «Чемпионат по деградации?», «Здоровое будущее» на футболке у участника написано… Да, после таких оплеух оно точно здоровое будет", «Тупее ничего не видел! Разница по 100 кг»,— пишут многие интернет-пользователи.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», привычкой «дать в морду» страдают в России не только фермеры и строители: массовое побоище из-за дамы устроили на корпоративе даже полицейские.
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