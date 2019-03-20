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Украину накроют магнитные бури: названы опасные даты
Март 2019 года стал одним из самых насыщенных месяцев по количеству магнитных колебаний. Особенно справедливым это утверждение будет по отношению к его последней декаде, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Так, последствия сильной и мощной вчерашней магнитной вспышки будут ощущаться сегодня, в среду, 20 марта. Магнитная буря спровоцировала значительное ухудшение самочувствия людей и обострение хронических заболеваний.
Кроме того, украинцам не следует расслабляться и в последующие два дня.
В частности, завтра, в четверг, 21 марта ожидается еще одна мощная вспышка. Она может негативно повлиять не только на физическое состояние человека, но и на эмоциональное. Психологи уже порекомендовали по возможности провести день в одиночестве, избегая больших скоплений людей, чтобы минимизировать возможные проблемы и конфликтные ситуации.
Кроме того, сильная вспышка произойдет и 22 марта. Особую опасность она представляет для гипертоников. Также следует быть осторожными людям, которые страдают от нервных и психических расстройств.
Не менее сложными станут для украинцев также 26 и 27 марта.
В эти дни медики рекомендуют украинцам избегать сильных физических и психологических нагрузок, побольше отдыхать. Людям с хроническими заболеваниями — держать лекарства поближе, высыпаться и не перегружать организм тяжелой едой. Особое место в зоне риска занимают люди с болезнями сердца. Им стоит особо тщательно следить за своим здоровьем в эти дни. Да и всем людям в целом медики советуют соблюдать умеренную физическую активность.
Менее сильные, но не менее опасные для здоровья магнитные колебания ожидаются 26 и 29 марта.
В эти дни стоит избегать волнений и тяжелой физической работы. Чтобы избежать нервного перенапряжения, головных болей, мигрени, нужно ограничить употребление жирной и острой пищи, исключить алкоголь из рациона. Кроме того, в такие дни нужно пить побольше воды, успокоительного чая, к примеру, с мелиссой и употреблять побольше витамина С. Также рекомендуется проводить больше времени на свежем воздухе и воздержаться от дальних поездок.
Пожилым людям, гипертоникам и сердечникам в эти дни следует быть осторожными, держать аптечку под рукой и избегать стрессовых ситуаций.
Напомним, что симптомами при магнитных бурях считаются сонливость или, наоборот, бессонница, внезапное ухудшение самочувствия, раздражительность, рассеянность внимания. При их проявлении следует прежде всего обратить внимание на питание и стараться избегать переедания — оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале марта астрономы изменили прогноз магнитных бурь в связи с уменьшением их интенсивности.
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