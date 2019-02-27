Украину накрыла мощная магнитная буря: как себе помочь

Здоровье

Ближайшие три дня могут стать проблемой для метеочувствительных людей, поскольку Земли достигнет магнитная буря. По прогнозам, повышенная метеоактивность на уровне близком к G1 возможна уже вечером 27 февраля. 28 февраля прогнозируют полноценную магнитную бурю первого уровня. Сильный магнитный шторм маловероятен, но для чувствительных людей даже вспышки первого уровня обещают проблемы с самочувствием.

Приблизительный график составлен лабораторией рентгеновской астрономии Солнца.

После 28 февраля возмущение магнитосферы пойдет на спад, и март обещает быть спокойным месяцем. Повышенная вероятность магнитных бурь характерна лишь для двух дней — 8 и 12 марта.

Что касается рекомендаций метеочувствительным людям, то они остаются неизменными: следует больше проводить времени вне дома, на свежем воздухе, пить больше жидкости, не создавать дополнительную нагрузку на организм. Ученые полагают, что магнитные бури не влияют на человека непосредственно, а все неприятные ощущения в дни повышенной метеоактивности — это следствие длительного пребывания в душном замкнутом пространстве, а также обострение уже имеющихся хронических болезней.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун советует не оправдывать магнитными бурями все случаи головной боли, боли в суставах, повышения давления или быстрой утомляемости. То, что в быту принято считать следствием магнитных бурь, может оказаться первым звоночком серьезного заболевания, потому важно своевременно пройти диагностику.

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