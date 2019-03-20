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В Симферополе арестовали экс-президента Крыма
В оккупированном Крыму арестовали Юрия Мешкова. Политик известен как первый и единственный президент Крыма, занимавший этот пост в 1994—1995 году, а потом депортированный в Россию.
Мешков в конце февраля записал видеообращение с резкой критикой нынешнего главаря оккупационной администрации полуострова. Критиковалась и аннексия Крыма. Реакция не заставила себя долго ждать. Как сообщают Крым. Реалии, 18 марта Мешкова задержали по анонимному заявлению, что гражданин якобы находится под действием наркотиков. Документов у Мешкова при себе не оказалось, потому его отвезли в отделение.
«Попросили предоставить документы — я ответил, что обязан носить документы только в случае объявления военного положения. После этого они предложили мне проехать в отделение до установления личности», — оправдывался задержанный.
Экспертиза не обнаружила ни наркотиков, ни алкоголя в организме Мешкова, но его все равно арестовали. Двое суток за решеткой он проведет за «сопротивление полиции и неуважение к силовикам».
Напомним, в своем последнем видеообращении Мешков озвучил те тезисы, о которых открыто говорят на полуострове: о том, что регион в упадке, а главарь оккупационной администрации устроил на высокие посты родственников и наживается на крымчанах.
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