Мир

Токаев вступил в должность президента Казахстана и предложил переименовать Астану

В Казахстане появился новый президент. Касым-Жомарт Токаев с утра 20 марта вступил в новую должность и принял присягу главы государства. Первым решением новый лидер Казахстана решил переименовать столицу страны.

В знак уважения к своему предшественнику Нурсултану Назарбаеву Токаев решил утвердить новое название для Астаны. Главный город Казахстана предлагается именовать «Нурсултан». Кроме того, как сообщает «Медуза», именем первого казахского президента предложено назвать центральные улицы во всех областных центрах.

Также в знак уважения предлагается установить в Астане монумент Назарбаеву и обязать госучреждения сохранить в кабинетах портреты первого президента.

Токаев ранее занимал пост спикера верхней палаты парламента. После того, как Назарбаев 19 марта объявил о своей отставке, высший пост в государстве перешел Токаеву. Он останется в должности до очередных выборов президента Казахстана, которые должны состояться в 2020 году.

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