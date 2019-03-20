- 8:56 Путин признал ошибку с захватом Крыма: сделано резонансное заявление
- 8:46 В композиции «Вселенский собор» в Софии Киевской изображен гетман Иван Мазепа
- 8:45 Токаев вступил в должность президента Казахстана и предложил переименовать Астану
- 8:45 Нидерланды – Беларусь: где смотреть онлайн матчи отбора к Евро-2020
- 8:30 В Киеве банду ушлых воров поймали на горячем
- 8:05 Португалия – Украина: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020
- 8:04 Путинский режим по вероломству, цинизму и жестокости превзошел даже советский, — Мустафа Джемилев
- 7:59 Крымскому мосту предрекли серьезную катастрофу
- 7:40 Известный певец, мама-металлистка и рабочий завода: кто борется за прямые эфиры в «Голосі країни»
- 7:38 В Симферополе арестовали экс-президента Крыма
Токаев вступил в должность президента Казахстана и предложил переименовать Астану
В Казахстане появился новый президент. Касым-Жомарт Токаев с утра 20 марта вступил в новую должность и принял присягу главы государства. Первым решением новый лидер Казахстана решил переименовать столицу страны.
В знак уважения к своему предшественнику Нурсултану Назарбаеву Токаев решил утвердить новое название для Астаны. Главный город Казахстана предлагается именовать «Нурсултан». Кроме того, как сообщает «Медуза», именем первого казахского президента предложено назвать центральные улицы во всех областных центрах.
Также в знак уважения предлагается установить в Астане монумент Назарбаеву и обязать госучреждения сохранить в кабинетах портреты первого президента.
Токаев ранее занимал пост спикера верхней палаты парламента. После того, как Назарбаев 19 марта объявил о своей отставке, высший пост в государстве перешел Токаеву. Он останется в должности до очередных выборов президента Казахстана, которые должны состояться в 2020 году.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».