Путин признал ошибку с захватом Крыма: сделано резонансное заявление

Украина

Президент России Владимир Путин в узком кругу в присутствии своего помощника Владислава Суркова признал ошибочность аннексии Крыма. Теперь «обратный ход» для хозяина Кремля равносилен политическому самоубийству.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил многолетний председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины нескольких созывов Мустафа Джемилев. Однако, по его словам, признания ошибочности действий России в Крыму ждать не следует. «От настроения людей вопрос возвращения Крыма не зависит. Тут другие игры. Знаю (какая-никакая своя спецслужба у нас есть), что в узком кругу (в присутствии Суркова) Путин вроде бы сказал: «С Крымом мы совершили ошибку, но мы это признавать не будем», — отметил он.

По словам народного депутата Украины, Путин хоть везде и подчеркивает, что вопрос Крыма для России «закрыт», он вряд ли бы решился на аннексию, зная, какие последствия повлечет захват полуострова. «Скорее всего, он рассчитывал, что мир проглотит это так же, как оккупацию части Грузии, и что ему удастся (учитывая какая была инфильтрация сотрудников ФСБ во все структуры украинской власти) во главе нашего государства поставить человека типа Януковича, который признает Крым российским. Но не вышло», — заявил Мустафа Джемилев и добавил: «Теперь для Путина обратный ход равносилен политическому самоубийству».

Полный текст интервью Мустафы Джемилева читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Путинский режим по вероломству, цинизму и жестокости превзошел даже советский».

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