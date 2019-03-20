Убийство украинского пограничника: появились важные сведения о подозреваемом

Происшествия

20-летнему солдату срочной службы, смертельно ранившему 35-летнего старшину Мостиского пограничного отряда, назначат психиатрическую экспертизу. Обвинение считает, что убийство было умышленным: солдат выстрелил в спину сослуживцу и добивал его прикладом по голове.

По информации ТСН, после совершения преступления подозреваемый «улыбался и вел себя странно». Делом занимается Государственное бюро расследований и Военная прокуратура. У следствия есть несколько версий случившегося. По словам военного прокурора Львовского гарнизона Виталия Горпиныча, будут проверяться такие версии, как дедовщина, проблемы в семье и другие. «Он был призван на срочную службу в ноябре 2018 года. Служил полгода, никаких замечаний к нему ранее не было», — отметил прокурор.

Также сообщается, что на время расследования 20-летний военнослужащий будет находится под стражей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», житель Одесской области приговорен к пожизненному заключению за расстрел четверых сослуживцев на востоке Украины, совершенном в 2014 году. ЧП произошло в районе поселка Орловское Тельмановского района Донецкой области 18 октября 2014 года. Во время ужина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина открыл огонь из автомата АК-74 по пятерым сослуживцам. Выживший боец позже в суде рассказывал, что неприязненных отношений между потерпевшими и фигурантом не было. Злоумышленник, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, держал АК-74, дергая затвор. Ему сделали замечание, после чего он открыл огонь.

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