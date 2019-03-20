- 11:05 Земля в шрамах: как выглядят последствия боев на Донбассе из космоса
- 10:57 Санкции внесли раскол между Путиным и олигархами: в США сделали важное заявление
- 10:40 «Укрзалізниця» удивляет: пассажир поезда Мариуполь-Львов показал фото странной находки в отсеке для багажа
- 10:33 Дорблю по-русски: в сети показали жуткое фото сыра, который продают в Донецке
- 10:27 Отец Юлии Началовой рассказал, что убило певицу
- 10:08 Жвачка Алекса Фергюсона с последнего матча в «МЮ» продана с аукциона за сумасшедшие деньги
- 10:06 ЦИК увеличила расходы на выборы президента: названа сумма
- 10:04 Доллар и евро неуклонно дорожают: названа причина
- 10:03 Названы самые счастливые и самые несчастные страны мира: Украина улучшила позиции
- 9:59 Распорот живот: в Киеве зверски убили ветерана АТО
Убийство украинского пограничника: появились важные сведения о подозреваемом
20-летнему солдату срочной службы, смертельно ранившему 35-летнего старшину Мостиского пограничного отряда, назначат психиатрическую экспертизу. Обвинение считает, что убийство было умышленным: солдат выстрелил в спину сослуживцу и добивал его прикладом по голове.
По информации ТСН, после совершения преступления подозреваемый «улыбался и вел себя странно». Делом занимается Государственное бюро расследований и Военная прокуратура. У следствия есть несколько версий случившегося. По словам военного прокурора Львовского гарнизона Виталия Горпиныча, будут проверяться такие версии, как дедовщина, проблемы в семье и другие. «Он был призван на срочную службу в ноябре 2018 года. Служил полгода, никаких замечаний к нему ранее не было», — отметил прокурор.
Также сообщается, что на время расследования 20-летний военнослужащий будет находится под стражей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», житель Одесской области приговорен к пожизненному заключению за расстрел четверых сослуживцев на востоке Украины, совершенном в 2014 году. ЧП произошло в районе поселка Орловское Тельмановского района Донецкой области 18 октября 2014 года. Во время ужина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина открыл огонь из автомата АК-74 по пятерым сослуживцам. Выживший боец позже в суде рассказывал, что неприязненных отношений между потерпевшими и фигурантом не было. Злоумышленник, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, держал АК-74, дергая затвор. Ему сделали замечание, после чего он открыл огонь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...