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Новый Майдан мирным не будет: в Украине озвучили тревожный прогноз
В случае прихода к власти в Украине «неконструктивного» президента возможен новый Майдан, который не будет мирным. Это будет на руку России.
Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил народный депутат Украины Мустафа Джемилев. Говоря о судьбе Крыма в контексте с президентской кампанией в Украине, политик вспомнил, как во время одного из интервью у него поинтересовались: что будет, если президентом станет человек, который признает Крым российским в обмен на уход войск страны-агрессора с Донбасса. «Я ответил: «Если он пойдет на соглашение с Путиным о Крыме, то это не президент, это враг, это изменник Родины, он должен быть предан суду. Потому что президент в первую очередь должен обеспечивать территориальную целостность страны. На этом точка», — отметил Мустафа Джемилев.
По его мнению, несмотря на существующие у кандидатов в президенты противоречия, подавляющее их число вряд ли бы решилось на такие соглашения с Кремлем. «Хотя Путина вполне устроит, если человек будет на словах заверять, что никогда не признает оккупацию, но при этом ничего не станет делать. Народу не нужны дрязги, нужно созидание», — подчеркнул Мустафа Джемилев. В то же время он высказал опасение, что приход к власти в Украине «неконструктивного» президента может повлечь за собой новый Майдан. «И он уже не будет мирным. Будут жечь не покрышки, а что-то другое. А это на руку Путину», — резюмировал политик.
Полный текст интервью Мустафы Джемилева читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Путинский режим по вероломству, цинизму и жестокости превзошел даже советский».
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!