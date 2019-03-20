Украина

Под надежной защитой: появилось мощное видео учений украинских военных в Азовском море

Украинские военные самолеты провели учения над акваторией Азовского моря. Истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25 тренировались прикрывать с воздуха корабли, вышедшие в море.

Мощное видео с учений опубликовано командованием операции Объединенных сил. Экипажи самолетов с полной боевой нагрузкой отработали взлет парой, противоракетные маневры, а затем, выполнив полетное задание, совершили посадку на оперативном аэродроме.



Напомним, Украина регулярно проводит учения в Приазовье, готовясь к новому проходу кораблей через Керченский пролив. Не исключено, что украинские суда будет сопровождать флот НАТО.

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