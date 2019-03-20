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Санкции внесли раскол между Путиным и олигархами: в США сделали важное заявление
Санкции, введенные Соединенными Штатами Америки против физических лиц и организаций, связанных с Россией, вбили клин в отношения между российскими олигархами и Кремлем. Ранее сообщалось, что Минфин США добавил в санкционный список шесть физических лиц и восемь российских компаний.
Как сообщает «Голос Америки», о «трещине» в отношениях между российскими олигархами и властями заявил заместитель помощника госсекретаря по финансовому и санкционному противодействию Дэвид Пейман.
«Огромные издержки, которые благодаря нам понесли российские олигархи, близкие к Кремлю, создали трещины в отношениях в России и между олигархами и Кремлем. Кроме того, мы вводим эти санкции не только для повышения издержек, но и для того, чтобы вызвать изменения в поведении. И в этом отношении у нас возникло замечательное трансатлантическое единство с нашими европейскими партнерами», — заявил Дэвид Пейман.
По его словам, «злонамеренное поведение» России активизировалось. Один из примеров — вмешательство РФ в американские выборы. «По мере активизации злонамеренного поведения со стороны России санкции будут усиливаться», — отметил Дэвид Пейман и добавил, что США будет в этом плане выступать совместно с европейскими партнерами.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», общие экономические потери России за пять лет после оккупации Крыма составили около 150 млрд долларов США, из которых львиная доля — последствия антироссийских санкций.
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