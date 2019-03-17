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Дальше будет хуже: Bloomberg подсчитало гигантские убытки России от санкций
Общие экономические потери России за пять лет после оккупации Крыма составляют около 150 млрд долларов США, из которых львиная доля — последствие санкций стран Запада. Такие данные приводит Bloomberg Economics со ссылкой на исследование аналитика Скотта Джонсона.
Такие потери привели к тому, что экономика России «просела» почти на 10% по сравнению с показателями конца 2013 года.
Данные Bloomberg
Кроме снижения цен на нефть, отмечается падение объема иностранных инвестиций в российскую экономику — во втором квартале 2018 года они вышли даже на отрицательные показатели.
«Количество российских компаний и частных лиц, на которых распространяются санкции США (за аннексию Крыма. Ред.), с 2014 года увеличилось вчетверо и превысило 700. В текущем году на РФ может ожидать новая волна санкций», — отмечает Bloomberg Economics.
В результате средние доходы россиян населения едва превышают 30 000 рублей в месяц (459 долларов), при этом Россия продолжает вливать деньги в строительство новых объектов на аннексированном полуострове.
Напомним, в ЕС заявили, что никогда не признают аннексию Крыма, а также проведенные Россией «выборы» на оккупированном полуострове.
Тем временем число россиян, считающих аннексию полуострова полезной, снизилось с весны 2015 года с 67 до 39 процентов.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...