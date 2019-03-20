Общество

Земля в шрамах: как выглядят последствия боев на Донбассе из космоса (видео)

Украинский фотограф Эльдар Сарахман сделал поразительную подборку спутниковых снимков израненного войной Донбасса. На фото из космоса видны последствия боев, разрыва боеприпасов.

«Собрал десятки снапшотов из обновленных Google карт 2019: ВОПы, блиндажи, опорные пункты на линии разграничения. В местах серьезных боевых столкновений в 2014-м ямы и воронки от артиллерии заросли сорняками. Но в некоторых зонах они видны до сих пор. Уже не говоря о самых горячих местах нынешних боев», — отмечает автор.

Напомним, ранее в сети показали мрачные фото разрушенных боями заводов на Донбассе. Некоторые населенные пункты после боев стали мертвыми городами, как, например, курорт Широкино в Донецкой области на Азовском море.

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