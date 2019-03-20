Один из лучших теннисистов мира приютил бездомного щенка (фото, видео)

Спорт

Участие на представительных теннисных турнирах не ограничивается для их участников лишь выходами на корт. К примеру, в Майами, где сейчас проходит Miami Open (19 марта из-за сильнейшего ливня не состоялось ни одного матча как у женщин, так и у мужчин), ведущие теннисисты мира, среди которых немец Александр Зверев (третья ракетка мира), американец Джон Изнер (9-я), Эшли Барти из Австралии (11-я), швейцарка Белинда Бенчич (20-я) и другие, посетили приют для собак и кошек во Флориде.

Визит не ограничился лишь созерцанием и играми с милыми питомцами — Александру Звереву настолько запал в душу двухмесячный Поп, что теннисист решил забрать его себе домой. Третья ракетка мира признался, что это была любовь с первого взгляда, и теперь помесь терьера составит компанию их пуделю Левику.

* Как утверждает Зверев, это была любовь с первого взгляда

А вот Джон Изнер пока не решился, стоит ли брать еще одну собаку, и примет решение лишь после того, как посоветуется с женой. «Сейчас у нас две собаки, а когда мы уезжаем, то наши родственники за ними смотрят. В этом приюте невероятные животные, у них фантастическая энергетика и они все заслуживают найти свой дом, в котором останутся навсегда», — передает слова американца портал btu.org.ua.

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