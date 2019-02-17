- 23:21 Климкин призвал Запад отказаться от «диванной реальности» и ответить на агрессию РФ
- 22:53 На Донбассе обстреляли наблюдателей СЦКК: детали инцидента
- 22:50 Биатлон в Солт-Лейк-Сити: где смотреть онлайн смешанную эстафету на Кубке мира
- 22:19 Супрун рассказала, при каких симптомах ребенка нельзя пускать в школу
- 21:35 «Ливерпуль» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 21:31 В Киеве подростки едва не погибли во время прогулки на озере: видео спасения
- 21:19 Как в СССР: в сети рассказали о продовольственной ярмарке в Донецке
- 20:52 Бойфренд Свитолиной выиграл турнир и перечислит кругленькую сумму одесской больнице
- 20:51 Меняется в лучшую сторону: Анна Седокова восхитила поклонников новым увлечением
- 20:20 Появилась информация об ухудшении здоровья Скрипаля
Бойфренд Свитолиной выиграл турнир и перечислит кругленькую сумму одесской больнице (видео)
Французский теннисист Гаэль Монфис, встречающийся с первой ракеткой Украины одесситкой Элиной Свитолиной, выиграл турнир в Роттердаме с общим призовым фондом 1 961 160 долларов. В решающем матче 32-летний Монфис обыграл швейцарца Станисласа Вавринку — 6:3, 1:6, 6:2. К слову, эта победа стала для Гаэля первой на турнирах ATP Tour более чем за год (последний раз француз триумфовал в начале января 2018-го в Дохе) и восьмой в карьере.
* Гаэль Монфис (слева) после победы в финале
Видео лучшего удара Монфиса в матче с Вавринкой
За свою победу в Роттердаме Монфис заработал 405 030 долларов призовых, из которых часть отдаст на благотворительность. Напомню, что перед стартом турнира Гаэль вместе с Элиной заявили, что за каждый эйс (подачу навылет) на своих турнирах (украинка — в Дохе, француз — в Роттердаме) перечислят по 100 долларов одной из детских больниц Одессы. Если Свитолина в столице Катара сделала 11 эйсов в трех матчах, то Гаэль за пять поединков аж 32 раза подал навылет! Таким образом, детское медицинское учреждение родного города первой ракетки Украины получит 4 300 долларов в качестве благотворительной помощи.
«Это не было спонтанным решением. Моя команда занимается созданием благотворительного фонда и акция помощи одесской больнице одна из маленьких составляющих того, на что будут направлены его силы», — рассказала Элина в интервью спортивному порталу Sport.ua.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Катаре, уступив экс-первой ракетке мира.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!
Ветер: 4 м/с С
Давление: 748 мм