Бойфренд Свитолиной выиграл турнир и перечислит кругленькую сумму одесской больнице (видео)

Спорт

Французский теннисист Гаэль Монфис, встречающийся с первой ракеткой Украины одесситкой Элиной Свитолиной, выиграл турнир в Роттердаме с общим призовым фондом 1 961 160 долларов. В решающем матче 32-летний Монфис обыграл швейцарца Станисласа Вавринку — 6:3, 1:6, 6:2. К слову, эта победа стала для Гаэля первой на турнирах ATP Tour более чем за год (последний раз француз триумфовал в начале января 2018-го в Дохе) и восьмой в карьере.

* Гаэль Монфис (слева) после победы в финале

Видео лучшего удара Монфиса в матче с Вавринкой

За свою победу в Роттердаме Монфис заработал 405 030 долларов призовых, из которых часть отдаст на благотворительность. Напомню, что перед стартом турнира Гаэль вместе с Элиной заявили, что за каждый эйс (подачу навылет) на своих турнирах (украинка — в Дохе, француз — в Роттердаме) перечислят по 100 долларов одной из детских больниц Одессы. Если Свитолина в столице Катара сделала 11 эйсов в трех матчах, то Гаэль за пять поединков аж 32 раза подал навылет! Таким образом, детское медицинское учреждение родного города первой ракетки Украины получит 4 300 долларов в качестве благотворительной помощи.

«Это не было спонтанным решением. Моя команда занимается созданием благотворительного фонда и акция помощи одесской больнице одна из маленьких составляющих того, на что будут направлены его силы», — рассказала Элина в интервью спортивному порталу Sport.ua.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Катаре, уступив экс-первой ракетке мира.

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