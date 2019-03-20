Происшествия

Под Тернополем поезд с пассажирами сошел с рельсов: фото с места происшествия

Во вторник, 19 марта, в Тернопольской области произошло ДТП на железной дороге. Об этом сообщили в областном главке полиции.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали видео опасной поездки на электричке «Укрзалізниці» с открытыми дверями.

На перегоне Прошова-Микулинцы дизель-поезд, который курсировал по маршруту Тернополь-Залещики, сошел с рельсов. Авария случилась около 20:30. В поезде находилось около пятидесяти пассажиров.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции и бригада Тернопольского локомотивного депо.

По предварительным данным, в дизель-поезде было три пассажирских вагона. В какой-то момент передняя пара колес среднего вагона сошла с рельсов.

Как сообщили в полиции, люди в данном происшествии не пострадали. Всех пассажиров пересадили в первый вагон и поезд продолжил движение до станции Залещики. На месте ДТП поезд простоял около 30 минут.

При осмотре на рельсах эксперты обнаружили царапину бетонных шпал длиной 160 метров. По данному факту проводится проверка и устанавливаются окончательные причины аварии.

Как сообщали «ФАКТЫ», 5 марта в Чехии столкнулись два поезда, оказавшиеся на одной колее. В результате инцидента пострадали как минимум два десятка человек. А 13 марта в США ураганный ветер сдул с моста целый товарный состав.

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