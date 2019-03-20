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В Киеве горе-экстремал прыгнул с высотки и повис на столбе (фото)
В Киеве 36-летний экстремал прыгнул с парашютом с крыши высотки и повис в воздухе, зацепившись за фонарный столб. Ему потребовалась помощь спасателей. Ранее сообщалось, что под Одессой в результате подземной спасательной операции в катакомбах удалось обнаружить травмированного спелеолога.
Как сообщает «Информатор», этот курьезный инцидент произошел по адресу Харьковское шоссе, 19 (Днепровский район) около 23:00 во вторник, 19 марта. Чтобы отцепить горе-прыгуна от столба, понадобилась помощь спасателей.
Мужчина рассказал, что он занимается парашютным спортом и, решив совершить очередной прыжок, выбрал 30-этажный дом. А на фонарном столбе повис из-за того, что «не рассчитал траекторию». К счастью, во время инцидента парашютист не пострадал.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в районе Калуша Ивано-Франковской области случилось ЧП — парашютист запутался в опоре линии электропередач.
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