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Происшествия

В Киеве горе-экстремал прыгнул с высотки и повис на столбе (фото)

12:45 20 марта 2019   413
Парашютист завис на столбе
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве 36-летний экстремал прыгнул с парашютом с крыши высотки и повис в воздухе, зацепившись за фонарный столб. Ему потребовалась помощь спасателей. Ранее сообщалось, что под Одессой в результате подземной спасательной операции в катакомбах удалось обнаружить травмированного спелеолога.

Как сообщает «Информатор», этот курьезный инцидент произошел по адресу Харьковское шоссе, 19 (Днепровский район) около 23:00 во вторник, 19 марта. Чтобы отцепить горе-прыгуна от столба, понадобилась помощь спасателей.

Мужчина рассказал, что он занимается парашютным спортом и, решив совершить очередной прыжок, выбрал 30-этажный дом. А на фонарном столбе повис из-за того, что «не рассчитал траекторию». К счастью, во время инцидента парашютист не пострадал.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в районе Калуша Ивано-Франковской области случилось ЧП — парашютист запутался в опоре линии электропередач.

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