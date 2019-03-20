Исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф превратился в копию Хагрида (фото)

Шоу-бизнес

Британский актер Дэниел Рэдклифф, который прославился исполнением роли Гарри Поттера, опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой он предстает почти точной копией другого популярного персонажа «поттерианы» — заросшего бородой лесника школы чародейства Хогвартс Рубеуса Хагрида.

«Когда Гарри превращается в Хагрида?», — шутливо подписал снимок 29-летний актер. Как выяснилось, Дэниел сфотографировался в гриме для съемок новых серий американского комедийного телесериала «Чудотворцы», к котором он играет ангела низшего звена из Отдела обработки и исполнения молитв.

Дэниел в «образе Хагрида»

Дэниел и исполнитель роли Хагрида Робби Колтрейн — кадр из фильма «Гарри Поттер»

Рэдклифф сейчас вообще старается разнообразить свой имидж, стараясь доказать, что он не является актером одной роли. Так, ранее Дэниел практически неузнаваемым появился на съемочной площадке фильма «Побег из Претории», где он играет активиста из ЮАР Тима Дженкина, который был заключен в тюрьму строгого режима в Претории в конце 1970-х годов. В этом образе Рэдклифф ничем не напоминает мальчика-волшебника.

Ранее Дэниел признавался, что роль Гарри сделала его знаменитым, но в то же время повергла в депрессию, так как ему было трудно справиться с обрушившейся на него славой. Из-за этого он даже надолго пристрастился к алкоголю.

На съемочной площадке «Побега из Претории»

Ранее, как писали «ФАКТЫ», стало известно, что шотландский актер Робби Колтрейн, который играл Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, оказался прикован к инвалидной коляске и не может ходить.

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