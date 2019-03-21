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Английский актер Уорвик Дэвис, который снялся сразу в двух ролях в знаменитых фильмах о Гарри Поттере, признался, что в последней части поттерианы тайно засветилась вся его семья. В картине «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» Дэвис играет роль профессора Флитвика, а также гоблина Грипхука (Крюкохвата). А его жена Саманта, дочь Аннабель, сын Харрисон и 72-летний тесть Питер исполнили роли гоблинов в волшебном банке Гринготтс.

Как пишет Daily Mail, 49-летний Уорвик, посетивший киностудию Warner Bros., рассказал изданию Cosmopolitan UK: «Последний раз, когда я здесь был, эта комната была заполнена 60 гоблинами. Некоторые из них были моей собственной семьей — а именно женой, тестем и детьми, все играли гоблинов. Возвращаясь сюда, я вспоминаю о веселых временах, которые у нас были». Так, он уточнил, что Аннабель и Харрисона можно увидеть на общем плане в первый же момент, когда зритель вместе с героями фильма «входит» в банк.

Уорвик также рассказал, что ему больше понравилось играть злобного гоблина, чем робкого профессора Флитвика. «Играть плохиша — это прекрасно… Этот тот, кого всегда помнят зрители. И к кому их странным образом притягивает. Плохих также забавно играть, поскольку ты делаешь нечто такое, чего никогда не делал в реальной жизни. Я совсем не напоминаю Грипхука, надеюсь», — сказал он.

В роли гоблина

В роли профессора

Уорвик Дэвис — один из самых известных актеров-карликов в истории кино. Его рост составляет 1 метр и семь сантиметров. К числу его наиболее известных ролей относятся Лепрекон в одноименной серии фильмов ужасов, волшебник Уиллоу из одноименного фильма, робот Марвин из «Автостопом по Галатике». Дэвис также принимал участие в съемках «Звездных войны», сыграв там несколько ролей.

В отличие от большинства «маленьких людей», страдающих ахондроплазией, карликовость Дэвиса вызвана крайне редким генетическим состоянием, которое называется спондилоэпифизарной дисплазией. У его жены Саманты — ахондроплазия, а дети унаследовали заболевание отца.

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