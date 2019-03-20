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Общество

Из популярного приложения iPhone исчезли крымские города: что об этом известно

13:50 20 марта 2019   168
крым
Инф. «ФАКТОВ»

Столкнувшись с тем, что международное сообщество не намерено признавать законной аннексию Крыма, Россия пытается добиться хотя бы косвенного указания на «российский Крым», пусть даже на уровне IT-компаний. Сейчас депутаты РФ включились в борьбу за то, чтобы в приложении Apple Maps Крым указывался как российская территория.

Депутатские запросы компания Apple проигнорировала. Более того, российские пользователи iPhone и других устройств Apple неожиданно обнаружили, что не могут добавить в приложение «Погода» населенные пункты в Крыму.

Российский депутат Александр Старовойтов крайне резко высказался по поводу политики Apple. Парламентарий возмущается, что американская компания «мародерит» общероссийские тренды и не выходит на контакт с россиянами.

Напомним, в феврале Apple вызвала возмущение в РФ тем фактом, что в приложении Apple Maps Севастополь был указан как территория Украины.

Что касается альтернативных карт от Google, то авторы приложения Google Maps нашли спорный выход из ситуации. На территории РФ аннексированный Крым показывается российским, в других странах — адекватно обозначается как украинская земля.

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